Tiribocchi: “Il Napoli è illegale, sabato potrebbe dare uno strappo devastante!”

Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Simone Tiribocchi, ex giocatore e opinionista DAZN: “Il Napoli deve sempre fare notizia, quello che sta facendo non è scontato. Non è fortuna, si sta guadagnando tutto col gioco e col merito. Al momento affrontare gli azzurri è difficilissimo: puoi mettere tutto quello che hai, ma decidono sempre loro. Sono troppo più forti e quando sono in giornata dipende da come scendono in campo. Il Napoli può farti male in qualsiasi situazione. Spalletti deve essere contento, i suoi mandano segnali continui di appartenenza e sacrificio anche sul 4-0 al 90′. L’allenatore sta tenendo tutti sulla corda, si vede che sta lavorando bene. L’Atalanta? Il Napoli ha già dato uno strappo importante e sabato potrebbe darne uno devastante, facendo tutti gli scongiuri. Milan e Inter però possono rientrare per disturbare il cammino del Napoli, che in questo momento sembra illegale (ride ndr)! Osimhen? Al Napoli servono tutti, non solo lui. Per vedere questo Osimhen c’è bisogno dei Raspadori e dei Simeone che lo tengono sulla corda. Questo insieme sta facendo la differenza, poi ci sono i fenomeni come Kvaratskhelia ed è un discorso a parte”.