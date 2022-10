Stefano Pioli: “Che peccato volevo restare vicino al Napoli”

Il Torino ieri sera ha sconfitto il Milan per 2-1. Per i rossoneri è la prima sconfitta in trasferta della stagione. In conferenza stampa le parole di Pioli a fine gara: ” «La partita con il Toro era importante per mantenere il secondo posto e non allontanarci dal Napoli, loro sono molti e stanno facendo un campionato eccezionale, ma è ancora lunga. Noi dobbiamo riprendere il nostro cammino, archiviando questa brutta sconfitta e pensare a mercoledì, il primo obiettivo si avvicina».

Fonte: CdS