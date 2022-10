Specchia: “Kvara con il talento che ha, deve dare di più, Lobotka è straordinario”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Specchia, allenatore: “Ha ragione Klopp nel dire che il Napoli può arrivare in Champions League, anche se bisogna attendere un po’ di verifiche. Aspettiamo la gara di domani prima di dare sentenze. Se il Napoli sarà umile e intenso come stato finora, qualsiasi traguardo è raggiungibile. Kvaratskhelia al momento non sta dando il meglio, durante la gara dovrebbe essere più incisivo. Se guardiamo il suo talento, sono poche le giocate nei 90′ di gioco. Deve crescere, con lui si può arrivare dappertutto. Ha una potenzialità infinita, fa queste 6-7 sterzate a partita e non di più. E’ vero che basta questo per farci innamorare di lui, ma non basta. Kvara dà meno degli altri e io chiederei di più dal suo grande talento. Ha fisico e gamba, deve entrare più in partita. Deve accendersi ancor di più di quanto stia facendo già adesso. Osimhen, invece, lo vedo già al massimo delle proprie potenzialità e dà più di gli altri. Il vero irrinunciabile di questa squadra, Lobotka, è un calciatore straordinario, se dovessimo perderlo, il Napoli non sarà mai quello che è oggi. È lui il cuore pulsante della squadra e del gioco di Spalletti. Scudetto? Purtroppo siamo soltanto ad ottobre. Dico di stare attenti all’Inter che sta rientrando con prepotenza”.