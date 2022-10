SERIE A – Verona-Roma: giallorossi la ribaltano nel finale e tornano quarti

SERIE A – Ecco il commento della partita Verona-Roma, valida per il turno di Serie A, giocata allo Stadio “Marc’Antonio Bentegodi” di Verona.

Factory della Comunicazione

PRIMO TEMPO

Il calcio d’inizio della partita lo danno gli ospiti, e subito con un grande gioco di squadra del Roma che mantiene il possesso con scambi corti. La pazienza è indispensabile se vogliono trovare un varco nella difesa avversaria. Al 20′ Tammy Abraham (AS Roma) riceve un bel passaggio in area e tenta la conclusione, il pallone però scheggia il palo destro ed esce. Il pallone esce dal rettangolo di gioco, sarà rimessa dal fondo per Verona. GOAL!!! Il tiro di Davide Faraoni è stato respinto ma Pawel Dawidowicz (Verona) ha calciato sul rimpallo mandando il pallone in rete all’angolino basso di destra.

Interrotti i festeggiamenti da VAR, che però conferma il goal, ed i calciatori continuano a festeggiare. Attenzione perchè l’arbitro ha chiamato il VAR per il precedente fallo di Pawel Dawidowicz (Verona) e potrebbe anche estrerre il rosso a questo punto. Il VAR determinante dando le giuste immagini per l’espulsione del calciatore veronese. Al 45’+2′, GOAL!!!! Nicolo Zaniolo (AS Roma) era nel posto giusto al momento giusto, il rimbalzo termina proprio sui suoi piedi all’interno dell’area e da li riesce a siglare il pareggio. L’arbitro consulta di nuovo il VAR, che però conferma il goal. La partita termina con 4′ minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo comincia con dei cambi da entrambe le squadre. Al 57′ problemi per Jose Mourinho visto che Nicolo Zaniolo sembra proprio non potercela fare. Cristian Volpato (AS Roma) entrerà al suo posto. Al 77′ Kevin Lasagna (Verona) è entrato con troppa decisione, Juan Luca Sacchi interrompe il gioco e segnala la punizione. Roma potrà sfruttare una punizione nei pressi della linea laterale. Più avanti all’82’ Lorenzo Pellegrini (AS Roma) ci prova con una punizione da distanza interessante.

Il tiro indirizzato al centro viene però respinto con un bell’intervento da Lorenzo Montipo. Il pallone termina in out e l’arbitro indica la bandierina. GOAL!!!! Uno-due tra Nemanja Matic e Cristian Volpato (AS Roma), con quest’ultimo che chiude il triangolo calciando magnificamente in rete sulla destra. GOAL!!!! Al 90’+2′ Cristian Volpato fa scorrere per Stephan El Shaarawy (AS Roma) che arrivato in area calcia con una bellissima rasoiata. Dopo 5′ minuti di recupero l’arbitro fischia il termine della partita.

Premi qui per altre notizie

A cura di Antonio Pisciotta