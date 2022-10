SERIE A – Monza-Bolgona: gli ospiti la ribaltano nel secondo tempo

SERIE A – Ecco il commento della partita Monza-Bologna, valida per il turno di Serie A, giocata allo Stadio “Brianteo” di Monza.

PRIMO TEMPO

Il Monza darà il via a questa partita. Al 2′ Luca Pairetto interrompe il gioco. Un giocatore di Monza ha conquistato palla ma il suo intervento è stato giudicato pericoloso. Stefan Posch (Bologna), al 7′, crossa in area ma il pallone viene allontanato di testa dalla difesa. Il pallone ha oltrepassato la linea laterale. Nicolas Dominguez (Bologna) al 18′, è entrato con troppa decisione, Luca Pairetto interrompe il gioco e segnala la punizione. Calcio di punizione per Monza che potrà così proseguire l’azione di attacco.

Stefano Sensi (Monza) al 24′, corre per recuperare il passaggio, aggancia il pallone e va al tiro. Sfortunatamente per i suoi il pallone esce alto di un soffio, fondo per il Bologna. Joshua Zirkzee (Bologna) al 35′, viene servito bene sul limite dell’area e senza pensarci troppo tenta il tiro. Il pallone vola alto sopra la traversa però. Al 41′, Stefano Sensi (Monza) tenta la fortuna dal limite dopo aver controllato un passaggio al bacio. Lukasz Skorupski con un’ottima parata respinge il pallone diretto al centro della porta. Dopo 1′ solo minuto di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi col risultato di 0a0.

SECONDO TEMPO

Ricomincia la partita ed il Monza ci prova con un cambio. Partita nervosa infatti ci sono tanti falli marchiati da cartellini gialli. GOAL!!!! Al 57′ Andrea Petagna (Monza) con freddezza glaciale calcia un rigore imparabile sulla destra, niente da fare per Lukasz Skorupski. GOAL!!!! Al 60′ Stefan Posch mette una palla deliziosa per Lewis Ferguson (Bologna) che raccoglie e calcia dal limite. Il portiere non ha potuto proprio farci niente, la palla si infila dritto all’angolino basso di sinistra. Partita ancora imbrigliata con tanti falli ed ammonizioni; intanto i mister iniziano le girandole dei cambi.

GOAL!!!! Bella giocata di Joshua Zirkzee che libera Riccardo Orsolini (Bologna) sul limite dell’area. Vede il portiere leggermente fuori dai pali e lo fa secco infilando il pallone sulla destra. Al 74′ grande gioco di squadra del Monza che mantiene il possesso con scambi corti. La pazienza è indispensabile se vogliono trovare un varco nella difesa avversaria. Un giocatore del Monza all’84’, ha commesso un brutto fallo. Luca Pairetto fischia fallo e tiene a bada gli animi. Partita sterile, arriva al novantesimo e Pairetto concede 4′ minuti di recupero. Al 96′ finisce la partita con la rimonta completata da parte del Bologna.

A cura di Antonio Pisciotta