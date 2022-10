Pellegrinaggio dei tifosi per Diego, presente Zola suo amico di sempre

Una domenica di festa per ricordare al meglio Diego Armando Maradona. Napoli ha celebrato sin dalle prime ore quello che sarebbe stato il 62° compleanno del Pibe de Oro, con migliaia di tifosi che da questa mattina sono in vero pellegrinaggio al Murales di Diego presente ai Quartieri spagnoli, luogo ormai di culto per tanti napoletani.

Tra i turisti e i tifosi arrivati ai Quartieri anche un tifoso speciale come Gianfranco Zola: l’ex calciatore del Napoli – in azzurro anche erede proprio di Maradona – ha fatto visita questa mattina al murales per un saluto all’ex compagno di squadra.

Anche in serata ci son stati gli omaggi al campione argentino: dai fuochi d’artificio a San Giovanni fino alla celebrazione delle Curve allo stadio che porta il suo nome.

Fonte: Mattino.it