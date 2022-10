Pacchioni: “Il Napoli dello scorso anno vinceva, questo domina. Peccato per la sosta!”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Pacchioni, giornalista: “Non so se la sosta Mondiale sarà un danno per il Napoli, ma di certo è un vero peccato interrompere questo momento. L’incognita è legato al rientro: Spalletti riuscirà a riprendere laddove aveva lasciato? Sicuramente avrebbe preferito poter andare avanti con la propria cavalcata senza interruzioni. Bisognerà farci i conti, purtroppo. Questo Napoli non ha rischi, però: va talmente bene che un momento simile possa interrompersi. Il Napoli della scorsa stagione aveva messo qualche filotto di vittorie normale, mentre questo sta dominando. La Serie A sarà scesa di livello, ma nulla può essere dato per scontato. E Lazio e Milan lo hanno dimostrato. Spalletti è bravo a tenere sempre tutti sulla corda. L’Atalanta antagonista del Napoli? Per adesso sì, ma non lo sarà quando ci si giocherà la posta in palio. Il logorio si farà sentire, anche se si è già dimostrata una squadra pronta. Magari è meno europea e più italiana, ma i risultati sono dalla parte di Gasperini. Sul Milan poi va detta una cosa: se si imborghesisce e non gioca con umiltà, non va da nessuna parte. Tolto Leao, ieri svogliato, la squadra non ha campioni in ogni reparto”.