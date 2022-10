Nr, un collage: ufficiale la nuova maglia celebrativa di Maradona

Nr storica azienda di materiale sportivo degli anni 80, ha ufficializzato la nuova maglia celebrativa di Maradona. A svelarla è il sito Footyheadlains.com sul proprio sito web e la notizia è riportata da Il Napolista. Si tratta di un mix perfetto di tutte le maglie indossate dal campione argentino. Una sorta di collage che è diventato un approccio popolare utilizzate per le magliette tributo. Sono presenti strisce diagonali con i colori o elementi di design di ogni club per cui Maradona ha giocato, così come le strisce bianche e blu dell’Argentina. Il logo NR si trova sulla sinistra del petto con lo stemma del Napoli sulla destra. Il numero 10 è stampato sul retro in blu navy con la scritta “Pelusa” sotto il colletto.

