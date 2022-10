E’ giornata di vigilia Champions per Napoli e Liverpool. Attese per oggi le parole dei due tecnici nelle consuete conferenze. Per quanto riguarda Jurgen Klopp, l’allenatore dei Reds presenterà e parlerà alle 14.00 della sfida agli azzurri di mister Spalletti, dal cui risultato si stabilirà il primo posto del girone. Accanto a lui, come consuetudine, un tesserato del club. IlNapolionline vi terrà aggiornati in tempo reale seguendo la conferenza.

Factory della Comunicazione