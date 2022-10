Premere f5 per gli aggiornamenti

Il Napoli si prepara in vista della sfida di domani alle ore 21,00 ad “Anfield” contro il Liverpool. La sfida vale per il primato di Champions League del girone A. In vista del match contro i “reds” allenati da Kloop, ci sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti e del terzino azzurro Mario Rui. Inizio alle ore 19,45 e ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione