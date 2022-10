Kloop non crede nella remuntada contro il Napoli. Il giocattolo si è rotto?

A Liverpool, sembra strano, ma non c’è più quella magia e il gioco che faceva incantare il popolo dei “reds” e metteva in ambasce gli avversari. Il suo allenatore Jurgen Kloop ne ha parlato dopo la sfida contro il Leeds dove, tra gioco e risultato, è stata l’ennesima serata andata a male: «Sono preoccupato, certo, per tanti motivi. Se sei discontinuo non puoi pensare di raggiungere certi obiettivi». Senza dimenticare anche i vari infortuni (attualmente ko Diaz, Jota e Matip, ma da Alexander-Arnold a Fabinho, da Thiago Alcantara a Henderson, da Konate a Robertson sono molti i titolari che hanno trascorso tempo in infermeria). Si teme, come riporta il Corriere dello Sport, che il giocattolo Liverpool si sia rotto, anche per i continui cambi di modulo, dove hanno tolto certezze. Domani sera contro il Napoli nessuno crede alla “remuntada”, vincere con 4 gol di scarto, ad oggi è improbabile, anzi si cercherà di vincere contro il Tottenham di Conte e il Southampton. La sosta per il Mondiale dovrebbe fare il resto.

