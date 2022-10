In vista di Liverpool, tre i ballottaggi per Spalletti

Domani sera ad “Anfield” il Napoli sfiderà i padroni di casa del Liverpool, per l’ultima gara del girone A di Champions League. Mister Luciano Spalletti dovrà fare a meno solo di Rrahmani per infortunio, mentre recupera Sirigu che si è allenato con il gruppo. In vista della gara contro i “reds” di Klopp tre sono i ballottaggi. Olivera o Mario Rui, a centrocampo Ndombele-Anguissa, con l’ex Lione in vantaggio sul camerunense e infine Politano-Lozano. L’ex di Inter e Sassuolo, dovesse scendere in campo, deve evitare l’ammonizione, essendo l’unico diffidato, se vuole evitare di saltare l’ottavo di finale. Solo questa mattina e la rifinitura a Liverpool, il tecnico di Certaldo, come riporta il CdS, avrà le idee più chiare.

