Il Liverpool aspetta il Napoli in Champions, poi toccherà a Conte in Premier

Nessuno si sarebbe aspettato un Liverpool così discontinuo in campionato: appena 16 punti e nono posto in classifica, con la vetta lontana quasi gli stessi punti accumulati dai Reds e un quarto posto distante che preoccupano non poco Jurgen Klopp. Contro il Leeds è caduto anche il mito dell’imbattibilità ad Anfield e per una volta il Napoli ci arriva con i favori del pronostico, tanto che anche il tecnico tedesco teme gli azzurri dopo le brutte prestazioni della sua squadra (falcidiata da infortuni). Chiede un gioco diverso Klopp, più deciso da parte del Liverpool, che ha una percentuale d3l 43,6% di contrasti vinti. Al Napoli basterebbe anche una sconfitta (non più di 3-0) per prendersi il primo posto, ma non succederà, i partenopei non si snatureranno, mentre il Liverpool cercherà una vera e propria impresa, poi in Premier arriverà il Tottenham di Conte.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino