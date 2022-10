G. Scotto, giornalista: “Dispiace quando arriva il fischio finale, è bello vederli giocare”

GIOVANNI SCOTTO, intervenendo a Ottochannel: “Il Napoli è bello da vedere, dispiace a tutti quando arriva il fischio finale. E’ una squadra bella e di sostanza, accompagnata da una cornice che è tornata ad essere gioiosa, festante. Allo stadio nell’aria si sentiva un’atmosfera diversa, che arriva anche ai calciatori, c’è un pizzico di spensieratezza, i tifosi sono diventati tutt’uno con la squadra. Osimhen? Ha per me già un bagaglio tecnico importante di base, perchè quel gol alla Batistuta segnato con la Roma gli appartiene naturalmente. Poi nella carriera di un calciatore si può sempre migliorare. Il Napoli dimostra di vincere e convincere. Lottando seriamente per lo scudetto il Napoli fa bene a non trascurare alcun dettaglio, mercato compreso. Le due mancanze – conclude Scotto- di questa rosa sono un vice- Di Lorenzo importante e un omologo di Lobotka. Certo, di quest’ultimo potrebbero prendere il posto Demme o Gaetano, ma ovviamente con risultati diversi. Lo scorso anno l’assenza di Di Lorenzo pesò, il Napoli dovrebbe pensare seriamente di acquistare un vice del terzino. Il rinnovo di Zielinski? Non è facile, perchè ha un ingaggio alto e in questo momento il club ha deciso di attestarsi sui 2.5-3 come tetto ingaggi. Dovrebbe spalmare il suo stipendi negli anni per trovare a breve un accordo. Vedremo”

Fonte: Ottochannel