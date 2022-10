E. Fedele, opinionista: “E’ un ottimo portiere, ma non lo sceglierei per una squadra di vertice”

ENRICO FEDELE, intervenendo a Ottochannel: “Contro il Sassuolo ad un certo punto ho sperato nella sospensione della gara da parte dell’arbitro gara per knock-out tecnico… La domanda che tutti mi fanno è: il Napoli può vincere lo scudetto? Io la ribalto: il Napoli può perderlo? Per me no! Il Napoli ha una varietà di gioco e numerosi armi per vincere e segnare. Ha Osimhen e Kvaratskhelia, ma se non ci sono ci pensano Raspadori e Simeone. Per me – aggiunge Fedele – Osimhen deve giocare sempre, sia chiaro, ma senza di lui il Napoli vince lo stesso. E’, in questo momento, una squadra pressochè o quasi invincibile. Spalletti ha tanti meriti, e ha capito che i geni non si ingabbiano. Lo fanno solo gli allenatori che non hanno giocato a certi livelli. E invece Kvara non va ingabbiato, perchè fa la differenza. Meret? Ripeto, ottimo portiere ma, per i miei gusti, non lo sceglierei per una squadra di vertice. Troppo silenzioso, però non alimento l’accanimento che c’è, perchè si parla di lui sia quando fa bene che quando fa male. Gli unici nei? Aver concesso troppe occasioni al Sassuolo sabato mattina…”.

Fonte: Ottochannel