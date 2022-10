D. Marcolin, opinionista: “La squadra di Spalletti è una certezza assoluta, la sosta sarà…”

DARIO MARCOLIN, intervenendo a Ottochannel: “Ormai il Napoli ha scavallato, è entrato nella dimensione di essere una squadra galattica, capace di dare 3 gol a tutti in mezz’ora. Non è più solo una squadra forte, ma ha uno strapotere, in questo momento, tecnico-tattico assoluto. E’ capitato con i Rangers e anche con il Sassuolo. La qualità di questa squadra è enorme anche perchè ha una varietà di colpi: il Napoli – ha spiegato Marcolin – sembra avere un vestito per ogni occasione e Spalletti è molto chirurgico perchè sceglie sempre quello giusto a seconda degli avversari. Kvaratskhelia e Osimhen sono gli esempi pratici anche del lavoro del tecnico: stanno migliorando grazie a lui. Kvara ha maggiore libertà di spaziare, rispetto all’inizio, penso sia voluto. La sosta per i Mondiali un rischio per il Napoli? Non credo, ormai la squadra di Spalletti è una certezza assoluta della serie A, sta giocando in modo devastante. In Europa guardano tutti il Napoli, ne stanno notando l’attuale grandezza. Con il Liverpool e con l’Atalanta altre due gare non semplici, certo, ma non lo sono soprattutto per gli avversari. Se il Napoli batte l’Atalanta va a +8 sulla seconda, sarebbe incredibile. Per vincere a Bergamo deve prendere esempio dalla Lazio che attraverso la velocità del gioco ha mandato fuori giri i nerazzurri. Certo, giocare lì è sempre difficile, Gasperini starà già pensando a qualche trappola. Tuttavia faccio fatica. un modo per disinnescare il Napoli ad oggi non c’è, non c’è ancora. Per questo è favorito il Napoli”

Factory della Comunicazione

Premi qui per altre notizie

Fonte: Ottochannel