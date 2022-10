CIES – Il Napoli è la seconda squadra più “preziosa” d’Italia

Il Cies, centro internazionale di studi sportivi, nel suo report mensile, ha stilato la classifica delle squadre che “valgono” di più in Europa. In prima posizione c’è il Manchester City, seguito dal Manchester United e dal Paris Saint Germain. Prime tra le italiane la Juventus all’undicesimo posto. Il Napoli si trova al quattordicesimo posto in Europa ed è la seconda squadra d’Italia. Le classifiche vengono stilate in base alla formazione più preziosa schierata fino a questo momento. Il Napoli, secondo il Cies, ha schierato la formazione più preziosa contro il Verona, alla prima di campionato. Una sorta di formazione tipo. Meret in porta; la difesa formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui; a centrocampo Anguissa, Lobotka e Zieliski e in attacco Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Nella prima di campionato la squadra di Spalletti ha toccato il valore di 268 milioni di euro.

