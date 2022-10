Carannante: “Rrahmani è un difensore straordinario, è inamovibile con Kim”

Antonio Carannante, ex calciatore del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Rivederci sabato è stato bellissimo, quando ci sono questi eventi siamo sempre felici. Salutare Diego è bello, perché grazie a lui abbiamo vissuto momenti bellissimi e ricordarlo ci fa solo piacere.

Dobbiamo ringraziare anche la società che ci ha ospitato alla grande.

C’è tanta positività, i giocatori sono carichi e determinati. Quest’anno ce la possono fare perché giocano bene ed è tornato in città l’entusiasmo che mancava da tanto.

Sono impressionato da Kim, è straordinario, è pulito. È molto intelligente, uno dei difensori più forti in giro.

Il gioco di Spalletti impone anche i difensori nella costruzione, così come i portieri che prima non partecipavano. Il calcio si è evoluto e porta a far toccare più palloni ai difensori. Non c’è più l’uomo fisso ma girano, c’è un gioco molto organizzato. Il calcio di oggi chiede anche l’attaccante che deve difendere.

Rrahmani è un difensore straordinario, è inamovibile con Kim. Ostigard e Juan Jesus stanno facendo bene. Il Napoli di quest’anno non fa sentire le assenze.

Simeone quando entra è sempre pronto. Quest’anno c’è una rosa ampia e Spalletti è bravo a far sentire tutti titolari.”