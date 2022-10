CALCIO FEMMINILE – La Samp di Cincotta in 10 sfiora il successo contro il Parma

Ieri pomeriggio a “Bogliasco” si è giocato per la serie A femminile, la sfida tra la Sampdoria e il Parma. Le liguri allenate da Cincotta sfiorano il gol con Rincon e Pisani, mentre per le “ducali” rispondono con Bardin e Banusic. Nella ripresa la svolta del match, espulsa per le blucerchiate Baldi e la gara sembrava cambiare padrone. Ma nel finale Gago recrimina per un fallo in area, non assegnato dall’arbitro e con un lobo, sfiora la rete del successo. Prova di carattere per la Samp che manca la vittoria, ma mostra tutto il suo valore, pari prezioso invece per il Parma di Ulderici.

Factory della Comunicazione

Sampdoria 0

Parma 0



Sampdoria (4-3-3): Tampieri; Battistini (10′ s.t. Panzeri), Pisani, Spinelli, Oliviero; Re, Rincón (19′ s.t. Fallico), Regazzoli (19′ s.t. De Rita); Seghir (1′ s.t. Gago), Cedeño (31′ s.t. Čonč), Baldi A disposizione: Odden, Taleb, Lazzeri, Pettenuzzo Allenatore: Cincotta.



Parma (4-4-2): Capelletti; Williams, Santoro, Heroum, Jelenčić (41′ s.t. Farrelly); Arrigoni (22′ s.t. Silvioni), Bardin, Benoît, Acuti; Cambiaghi Banusic (28′ s.t. Martinovic). A disposizione: Ciccioli, Tinti, Caiazzo, Nicolini, Verrino, Puntoni Allenatore: Ulderici.



Arbitro: Restaldo di Ivrea.



Assistenti: Brunozzi di Foligno e Barcherini di Terni.



Quarto ufficiale: Spinelli di Cuneo.



Note: espulsa al 15′ s.t. Baldi per gioco scorretto; ammonite al 38′ p.t. Pisani, al 20′ s.t. Gago, al 22′ s.t. Arrigoni, al 36′ s.t. Santoro per gioco scorretto; a; recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in sintetico.

Fonte: sampdoria.it