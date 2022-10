CALCIO FEMMINILE – Il Pomigliano ringrazia Palma Campania per l’organizzazione

Il Pomigliano Calcio Femminile, dopo l’ospitalità ricevuta in occasione della gara casalinga con il Milan, nella persona del presidente Raffaele Pipola, vuole ringraziare l’intera città di Palma Campania per l’accoglienza ricevuta e per aver garantito una “casa” alla nostra realtà sportiva. Un grazie particolare al sindaco Nello Donnarumma per il grande impegno mostrato e dimostrato, affinché si riuscisse a far disputare la partita presso lo stadio comunale, garantendo tutti i necessari adempimenti burocratici. Grazie al consigliere delegato alla Sport Nello Gemito per l’impegno e la presenza costante durante tutte le fasi organizzative dell’evento sportivo.

Factory della Comunicazione

Fonte: pomiglianocalciofemminile.it