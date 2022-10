Bordin: “Sabato gara importante, non rinuncerei mai a Lobotka”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Roberto Bordin, allenatore: “Il Napoli sta facendo cose già importantissime. Sta vincendo e convincendo, segnando tanti gol. Il lavoro di Spalletti è davvero incredibile, anche se ha una rosa molto più competitiva rispetto allo scorso anno. Ora quando Spalletti si gira verso la panchina per fare i cambi è contento, ha tante scelte di qualità. E poi la squadra finalmente ci crede. Non credo il Napoli avrà problemi nel gestire il doppio impegno tra Liverpool e Atalanta. Sabato mi aspetto una gara importantissima: l’Atalanta è una squadra che affronta tutti a viso aperto, non baderà a troppi tatticismi. Spalletti penserà prima al Liverpool, ma è chiaro che un pensiero ci sia già anche alla trasferta di Bergamo. Il mio irrinunciabile in questo Napoli è Lobotka, anche se Kim si è mostrato già fondamentale per gli azzurri. Sostituire Koulibaly era difficile, ma lo sta facendo alla perfezione”.

Factory della Comunicazione