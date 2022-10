Benitez elogia Spalletti: “Sta giocando un calcio spettacolare, non so scegliere un azzurro preferito”

L’amore per Napoli e il ricordo lasciato tra i tifosi azzurri non dispiacciano a Rafa Benitez, che continua a seguire con interesse i partenopei, soprattutto ora che stanno mostrando un calcio spettacolare grazie al lavoro di Spalletti e della società: “E’ un Napoli che sta facendo cose fantastiche e questo mi rende felice per Adl, per chi gli è vicino, per i tifosi ma soprattutto per Spalletti. Non era facile dopo i due anni in cui è stato fermo. Spalletti sta dimostrando che con esperienza, professionalità, studio costante e grandissima passione si possono ottenere risultati eccellenti e che si può proporre un gioco spettacolare“. Parole al miele per il tecnico di Certaldo, di cui apprezza il suo essere un po’ sempre in ombra: “Non parla della sua filosofia, del suo calcio moderno: ha messo a disposizione dei calciatori le proprie conoscenze, il suo lavoro, le sue idee per far giocare bene e vincere. Gli auguro di continuare a farlo il più a lungo possibile“. Un Napoli così non si vedeva da anni e Benitez non riesce a scegliere il suo calciatore azzurro preferito: “Mi farebbe essere ingiusto: potrei citare Osimhen, che chiaramente tutti segnalerebbero, ma non posso dimenticare Lobotka e Kvara“.

Factory della Comunicazione

Fonte: Corriere dello Sport