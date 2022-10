Bargiggia: “Il Napoli ha parametri atletici eccezionali. Ndombélé al top dopo i Mondiali”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto Paolo Bargiggia , giornalista esperto di calciomercato, che ha parlato delle conseguenze della pausa: “È chiaro che è anomalo, anche se bisogna sottolineare l’esperienza del tecnico allo. Se non si esamina la realtà, sono pochi i calciatori i quali parteciperanno al torneo mondiale. Saranno probabilmente sette i giocatori impegnati in questa competizione, un numero che non intaccherebbe l’operato della squadra e di. È una squadra costruita per non cedere nessuno ed ha parametri atletici eccezionali“.potrebbe recuperare completamente la forma fisica dopo la sosta per il: “Credo proprio di sì. Inoltre, i calciatori impegnati con le nazionali ainon andranno in guerra, questo è un falso problema“.