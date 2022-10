Bargiggia: “Bravo Giuntoli a costruire una squadra giovane che non soffre la concorrenza”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, giornalista esperto di calciomercato, che ha parlato del rapporto tra ile la sua tifoseria: “L’avvio di stagione della squadra è stato fantastico,è un elemento aggregante di una portata straordinaria. Asi era diffidenti circa la campagna acquisti del club azzurro, le aspettative erano molto basse. Ho sempre sostenuto le scelte e le tempistiche di mercato della dirigenza, considerando gli equilibri del. La piazza partenopea attualmente si è rivoltata del tutto. Bravo anche Giuntoli , un dirigente capace di intuire il calo del potenziale di alcuni giocatori comee rimpiazzarli con atleti più giovani e più forti. Le società, infatti, non devono ascoltare i desideri dei tifosi, perché hanno delle conoscenze superiori. Tutti i club, tuttavia, hanno commesso i propri errori, ma la dirigenza azzurra ha ingaggiato dei calciatori giovani, i quali non creano problemi in alcune circostanze, soprattutto per quanto concerne le rotazioni del tecnico. Vedi, un calciatore non viziato, un semplice ragazzotto, il quale accetta qualsiasi decisione di“.