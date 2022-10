Bargiggia: “Alcuni giocatori del Napoli hanno una condizione atletica superiore alla norma”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato: “Se la formazione di, favorita con l’, riuscisse a vincere o pareggiare a, questa prima parte di campionato sarebbe spaccata. Anche se i numeri, la mole di gioco e l’impatto atletico sulle partite dimostrano la superiorità del Napoli . Attualmente nessuno riesce ad equiparare questa squadra“. Su un possibile rallentamento degli azzurri: “È gente da bar chi dice che ilpossa subire un rallentamento. A differenza degli altri anni, la rosa è stata ringiovanita e sono stati ingaggiati calciatori con una condizione atletica superiore alla media. Il giocatore più lento della squadra è, di ruolo difensore e dalle caratteristiche non particolarmente vigorose. Può succedere di tutto, anche se con questi parametri atletici è impossibile immaginare un rallentamento del club azzurro. Con queste caratteristiche, i partenopei possono giocare in qualsiasi modo, chi potrebbe fermarli ora?“. Sulla vittoria dell’: “Ha un gioco meno logorante rispetto allo scorso anno. Ha il vantaggio, inoltre, di non disputare le coppe.trasforma in oro tutto ciò che tocca. Laaffronterà ilnel prossimo turno, sarà una grande partita”. La possibilità di schierare anchesembra chiudere eventuali interventi sul mercato a gennaio: “Non credo ci sia nessuna polemica, è inutile insegnare al club azzurro come fare mercato. La società azzurra non interverrà sul mercato a gennaio“.