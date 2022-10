Il Napoli, dopo aver vinto contro il Sassuolo per 4-0 al “Maradona”, si prepara in vista della sfida di martedì 1 Novembre ad “Anfield” contro il Liverpool. Il gruppo si è diviso in due parti. Chi è sceso in campo contro i neroverdi ha svolto lavoro di scarico. L’altra parte della squadra attivazione in palestra e a circuito chiuso. A seguire lavoro tecnico-tattico e partitella a campo ridotto.

Sirigu ha svolto l’intera seduta con il gruppo.

Terapie e palestra per Rrahmani.

Fonte: sscnapoli.it