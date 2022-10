UFFICIALE – Regolamento d’uso per i tifosi del Napoli per il match di “Anfield”

La SSC Napoli, in occasione del match di UEFA Champions League in programma all’Anfield, tra il Liverpool ed il Napoli, invita i propri tifosi a visionare le informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, il regolamento d’uso dello stadio e la lista degli oggetti e comportamenti vietati (vanno inseriti i link ai due documenti allegati).

Factory della Comunicazione

Il Liverpool, insieme con la Merseyside Police adottano un approccio incisivo nella perquisizione degli spettatori allo scopo di individuare materiali pirotecnici. Cani addestrati al rilevamento di esplosivi saranno presenti allo stadio. I trasgressori saranno arrestati e sarà comminata loro una multa severa. A chi commette reati gravi potrà essere comminata una pena detentiva.

Saranno controllate anche le bandiere, che dovranno essere abbassate durante la partita.

Si invitano i tifosi a prendere visione dei seguenti cambiamenti all’interno di Anfield:

Non sono ammessi zaini e borse all’interno dello stadio – eccetto piccole borse contenenti farmaci e prodotti di igiene necessari

• Nello stadio non è possibile utilizzare contanti

• È consigliato indossare la mascherina all’interno dello stadio

• Tutti gli spettatori dovranno restare seduti per l’intera durata della partita

• Si consiglia a tutti gli spettatori che si recano allo stadio di sottoporsi a un test per il Covid 19 almeno 24 ore prima della partita.

L’accesso allo stadio per i tifosi ospiti è stato modificato. Non è più possibile accedere da Anfield Road. I tifosi dovranno accedere da Dahlia Walk dal punto di discesa dei pullman su Arkles Lane.

Uscendo dallo stadio, dovranno girare a sinistra e tornare su Dahlia Walk fino al punto di partenza per il loro viaggio di ritorno.

Per la sicurezza e la comodità dei sostenitori, tutti gli spettatori dovranno rimanere seduti nel posto a loro assegnato per l’intera durata della partita. Agli spettatori non sarà consentito spostarsi in altri posti a sedere una volta all’interno dello stadio e non sarà loro consentito sostare in piedi nei corridoi per avere una visuale migliore.

Per assistere alla partita, tutti i bambini di età inferiore ai 16 anni devono essere accompagnati da un adulto di età superiore ai 18 anni. Ai bambini di età inferiore ai 16 anni che tenteranno di assistere alla partita senza essere accompagnati da un adulto sarà negato l’accesso.

Il Liverpool Football Club offre ai giovani sostenitori, di casa e ospiti, uno Youth Wristband (braccialetto) da indossare nei giorni di gara ad Anfield. Il braccialetto assicura che ogni bambino che sia separato dal rispettivo genitore o tutore possa essere riunito con questi il più rapidamente possibile. Ai giovani sostenitori sarà consegnato il braccialetto presso i tornelli di accesso.

Nel caso in cui un bambino sia separato dall’adulto accompagnatore, potranno rivolgersi a uno steward con la giacca gialla, che verificherà le informazioni sul braccialetto e provvederà a riunirlo il prima possibile con l’adulto accompagnatore.

La tutela dei bambini e degli adulti vulnerabili è una priorità del Liverpool Football Club. Si prega di visitare il sito liverpoolfc.com/safeguarding per ulteriori informazioni.

Tutti i sostenitori devono attenersi al Codice di comportamento dello spettatore, consultabile qui: https://www.liverpoolfc.com/return-of-supporters-to-prenton-park/supporters-code-of-conduct

Infine, si consiglia di prendere visione della guida per tutti i tifosi che si recheranno a Liverpool. I dettagli si trovano al sito www.liverpoolfc.com/travel/visiting-anfield

Fonte: sscnapoli.it