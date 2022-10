Stadio Maradona – Diego a casa sua e gli sposi a casa di Diego!

la sua statua esposta a bordocampo. Prima ancora di Napoli-Sassuolo, quella di ieri è stata la prima di due giornate che Napoli dedicherà al ricordo dell’asso argentino, che oggi avrebbe compiuto 62 anni. A fine partita, dopo i tre gol di Osimhen e quello di Kvara, dagli spalti di Fuorigrotta è salito il coro Diego Diego.A prendersi la scena a Fuorigrotta, poi, dopo le celebrazioni per D10S e il poker del Napoli, anche Luigi e Annalisa,: direttamente in curva. Dopo il rito civile e la grande emozione, infatti, i due super tifosi hanno spostato il centro delle celebrazioni proprio al Maradona, presenti con alcuni amici-invitati in Curva A per assistere al poker rifilato al Napoli di Spalletti al Sassuolo. «Era un nostro sogno poter festeggiare il nostro amore insieme con gli amici allo stadio» le parole di Luigi, ancora preso da mille emozioni dopo il doppio evento matrimonio-super vittoria.