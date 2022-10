La serie C di quest’anno è davvero incerta in tutte e tre le categorie e vede tra i protagonisti anche gli ex Napoli Primavera. Uno su tutti è il classe 2003 Antonio Vergara che realizza la seconda rete da protagonista. Questa volta è a Vicenza che realizza di piatto per il vantaggio dei piemontesi.

