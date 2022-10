SERIE C FEMMINILE – Successo esterno del Venezia di Marino. Vittorie casalinghe per Chieti e Independent

Questo pomeriggio si sono giocate le partite della serie C dei tre gironi e certamente la sorpresa è il successo del Vicenza contro il Lumezzane per 3-1. Importante colpo esterno del Venezia ad Orvieto per 1-4. Nel girone C, goleada del Chieti contro la Salernitana per 11-0, mentre il derby romano lo vince la Roma VIII contro la Roma calcio femminile. Ecco i risultati principali.

Serie C femminile girone B

Bologna-Padova 3-0

Orvieto-Venezia 1-4

Vicenza-Lumezzane 3-1

Serie C femminile girone C

Chieti calcio femminile-Salernitana 11-0

Independent-Cantera Pescara 3-0

Roma calcio femminile-Res Roma VIII 2-3

Trastevere-Grifone Gialloverde 5-0

