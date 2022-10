SERIE B FEMMINILE RISULTATI – Successo a Brescia del Cesena. Bene Lazio e Ternana

Quest’oggi si è giocata la serie B femminile e c’era grande attesa, soprattutto per le gare al vertice. Il Napoli femminile vince a Sassari contro la Torres, grazie alla rete di Romina Pinna. Successo a Brescia nel finale del Cesena Fc per 2-3. Nette vittorie casalinghe per la Lazio contro il Ravenna e della Ternana contro l’Hellas Verona rispettivamente per 3-0 e 4-0. Ecco tutti i risultati.

Factory della Comunicazione

Risultati serie B femminile

Torres-Napoli femminile 0-1

Arezzo-Genoa 0-0

Brescia Fc-Cesena 2-3

Chievo Verona Women-Trento 1-0

Cittadella-Trento 3-1

Lazio Women-Ravenna 3-0

Apulia-Tavagnacco 0-1

Ternana-Hellas Verona 4-0

A cura di Alessandro Sacco