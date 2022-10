SERIE B FEMMINILE – La “sarda” Pinna regala tre punti al Napoli nel match di Sassari

Questo pomeriggio, presso il Campo Comunale Basilio Canu / Sennori di Sassari, si è giocata la sfida tra le padroni di casa della Torres e il Napoli per il campionato di serie B femminile. La partita è stata decisa al minuto 90 dalla “sarda” Romina Pinna. Un successo prezioso per le azzurre che restano prime in classifica, in attesa della Lazio che al momento conduce 3-0 in casa contro il Ravenna Women.

All'ultimo minutoooo vinciamo in casa della Torres!!!! Evvvaaaaaai !!!!! 💙#TorresNapoli 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/W14WwqvqN7 — Napoli Ladies (@NapoliLadies) October 30, 2022

