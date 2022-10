SERIE A – Spezia-Fiorentina 1-2: la Viola torna a vincere

Pronti via e subito occasione per lo Spezia con l’attacco alla profondità di Agudelo e il tap-in di Gyasi che trova Terracciano pronto. La Fiorentina subisce la pressione della squadra ligure, che ha un’altra occasione sempre con Gyasi. Nonostante le difficoltà della Viola, riesce a sbloccare il risultato grazia alla girata di testa di Milenkovic da calcio d’angolo. Lo Spezia accusa il colpo e rischia di andare sotto di 2 gol ma Jovic prende il palo su assist di Ikone, poi grande occasione per Nzola, ma Terracciano risponde presente. Lo Spezia inizia a prendere fiducia e riesce a trovare il pareggio con la zampata di Nzola dopo una breve mischia in area. Nel secondo tempo inizia meglio la Fiorentina, che crea di più in zona offensiva ma non riesce a concretizzare, mentre lo Spezia fatica a trovare le punte come faceva nel primo tempo. Solo al 75′ la squadra di casa prova a impensierire Terracciano con un sinistro preciso di Strelec, ma facile per Terracciano. A cambiare tutto è l’espulsione di Nikolau che apre la strada alla velocità degli attaccanti viola: Ikone pesca Kouame sulla fascia, palla in mezzo per Saponara che trova un super Dragowski, che nulla può, però, sul tiro vincente di Cabral.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm (68′ Strelec), Ekdal, Bourabia, Agudelo, Reca (60′ Amian); Gyasi (83′ Hristov), Nzola.

A disposizione

Maldini, Amian, Hristov, Sher, Sala, Ellertsson, Ferre, Zovko, Strelec, Zoet, Nguiamba, Verde,Sanca, Beck, Caldara.

Allenatore: Gotti

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò (77′ Terzic), Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura (62′ Saponara), Amrabat (46′ Duncan), Mandragora, Ikone (92′ Maleh), Jovic (77′ Arthur), Kouame.

A disposizione

Barak, Igor, Saponara, Maleh, Duncan, Cerofolini, Gollini, Zurkowski, Terzic, Venut, Bianco, Arthur, Ranieri.

Allenatore: Italiano

Arbitro: Massa

Note: Recupero: 1′ (pt), 5′ (st) Ammoniti: Nikolau (S), Ikone, Amrabat (F), Gyasi, Ekdal (S), Maleh (F). Espulsioni: Nikolau (S)