SERIE A – Napoli-Sassuolo 4-0, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, questo pomeriggio al “Maradona”, contro il Sassuolo, era alla ricerca della tredicesima vittoria di fila, tra campionato e Champions League. Inizio subito forte degli azzurri che sbloccano la gara, cross di Kvaratskelia e Osimhen sotto porta segna di “rapina”. I neroverdi però hanno una reazione e sfiorano il pareggio, spunto di Laurientè, palla per Pinamonti e tiro che termina fuori dii un soffio. Il raddoppio dei partenopei, nasce ancora dal georgiano e il nigeriano di punta non sbaglia. Il 3-0 arriva dal passaggio di Mario Rui, stop volante di Kvara e diagonale che supera Consigli. Nella ripresa, al di là dei cambi e un paio di interventi di Meret, entrambi su Frattesi, arriva il poker del Napoli. Errore del Sassuolo e Osimhen con il cucchiaio batte il portiere ospite. Un successo che permette di blindare il primo posto ed ora testa al Liverpool. Ecco le nostre pagelle.

Factory della Comunicazione

Top

Meret 7 – Dopo le due gare inoperose contro Roma e Glasgow Rangers, il portiere degli azzurri, quest’oggi è stato decisivo. Soprattutto su Laurietè e nella ripresa su Frattesi. Bene anche con i piedi, partita da incorniciare.

Kim 7 – Il sudcoreano, si conferma un muro, chiude tutti i varchi e non sbaglia nei duelli aerei. Come se non bastasse anche una sgroppata a metà ripresa, come le faceva Koulibaly. Ormai ha preso la scena e la platea azzurra.

Juan Jesus 6,5 – Se si esclude una palla persa, l’ex Roma e Inter, si conferma una sicurezza. L’assenza di Rrahmani poteva destabilizzare tutti, non questa difesa che non sbaglia praticamente nulla.

Mario Rui 7 – Il laterale portoghese, oltre al solito assist, è davvero perfetto. Sfiora ancora una volta il gol, parata e traversa e tiene a bada Ceide e Traore. Anche oggi partita sontuosa.

Lobotka 6,5 – Rispetto alle gare precedenti, il centrocampista slovacco, ha fatto normale amministrazione, anche se nel primo tempo giganteggia. In leggero calo nel finale di gara e Spalletti lo fa rifiatare.

Ndimbele 6,5 – L’ex Lione, sta ritrovando la condizione. Entra in campo e non commette errori, anche in fase difensiva. Sfiora il gol nel finale, insomma, un altro titolare per mister Spalletti.

Osimhen 8 – Da quando il bomber nigeriano è tornato dall’infortunio ha segnato, tra campionato e Champions League sei reti. Oggi ha voluto esagerare, tripletta, ma anche tanta sostanza, con un pizzico di qualità. Inarrestabile per gli avversari ed una gioia per i tifosi azzurri.

Kvaratskelia 7,5 – Il georgiano anche oggi è stato devastante. Due assist e una rete, nel mezzo anche tanta tecnica. Un piccolo calo nel finale, con l’aggiunta di una botta presa. Insomma è Kvaralandia.

Flop

Di Lorenzo 5,5 – Il primo tempo del terzino destro è stato molto difficile. Laurientè lo mette in difficoltà come pochi altri. Nella ripresa limita i danni, però certamente non è stato ai suoi soliti livelli.

Zielinski 5 – Quest’anno il polacco è stato spesso determinante, oggi invece non ha giocato come sa fare. Poco incisivo in zona d’attacco e perde un paio di palloni nella ripresa. Ci può stare, però oggi non è stato ai suoi livelli.

A cura di Alessandro Sacco