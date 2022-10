Serie A, Lazio/Salernitana 1-3, l’Olimpico si tinge di granata

Si tinge di granata l’ Olimpico di Roma. La Salernitana di Nicola batte la Lazio di Sarri, in rimonta. E’ una gara vivace con i padroni di casa che la sbloccano con Zaccagni su di una verticalizzazione di Luis Alberto, ma gli ospiti sono sempre in partita e non accusano il colpo. Nella ripresa, la Salernitana, vogliosa e determinata, gestisce bene la manovra e costruisce la sua rimonta, mentre i laziali abbassano il ritmo di gioco, si abbassano e perdono le distanze. La parità la Salernitana la raggiunge con un gran gol da parte dell’ ex di turno, Candreva, poi a completare l’opera, le rete di Fazio e di Dia. Un successo che sa di impresa, in quanto i granata nella loro storia, non avevano mai vinto nella capitale. Giallo pesante per Milinkovic-Savic che salterà il derby.

Factory della Comunicazione

Di seguito il tabellino del match:

Lazio – Salernitana, 1-3 41′ Zaccagni, 52′ Candreva, 68′ Fazio, 75′ Dia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic (86′ Hysaj), Luis Alberto (62′ Milinkovic-Savic), Cataldi (80′ Basic), Vecino; Pedro (80′ Cancellieri), Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Kamenovic, Radu, Marcos Antonio, Romero. All.: Sarri.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber (11′ Bronn), Daniliuc, Fazio; Candreva, Coulibaly (82′ Boinen), Radovanovic, Bradaric (82′ Vilhena), Mazzocchi; Piatek (82′ Botheim), Bonazzoli (63′ Dia). A disp.: Fiorillo, Micai, Lovato, Pirola, Sambia, Capezzi, Kastanos, Iervolino, Botheim, Valencia. All.: Nicola

ARBITRO: Manganiello

AMMONITI: Coulibaly, Marusic, Milinkovic-Savic