SERIE A FEMMINILE – Juventus Women-Fiorentina 2-0, successo meritato delle bianconere

Questa mattina al “Centro Sportivo di Vinovo” la Juventus Women ha affrontato la Fiorentina, big-match per il vertice. Le bianconere sbloccano la gara con Beeresteyn che con un diagonale preciso supera Schroffenegger. La compagine viola, rispetto alle gare precedenti non è riuscita a tenere il passo delle avversarie. La squadra di Montemurro chiude il discorso nella ripresa con lo spunto personale di Bonansea e a giro batte il portiere ospite. Altri segnali confortanti per la Juventus Women, dopo il pari contro il Lyon in Champions, mentre la Fiorentina non ha opposto resistenza, rispetto alle gare precedenti.

Marcatrici: 14′ Beeresteyn (J), 65′ Bonansea (J)

Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin, Nilden (46′ Lenzini), Gama, Salvai, Boattin, Caruso (72′ Cantore), Pedersen, Grosso (59′ Rosucci), Bonansea (72′ Zamanian), Girelli (72′ Bonfantini), Beerensteyn.

A disposizione: Aprile, Forcinella, Rosucci, Cantore, Lundorf, Zamanian, Bonfantini, Sembrant, Lenzini. All. Montemurro.

Fiorentina (4-4-1-1): Schroffenegger, Erzen, Agard, Tortelli, Jackmon; Johansdottir (90′ Severini), Parisi, Huchet (46′ Boquete), Mijatovic (74′ Sabatino), Kajan (61′ Longo), Monnecchi (61′ Cafferata).

A disposizione: Russo, Menta, Zanoli, Breitner, Cafferata, Sabatino, Longo, Severini, Boquete. All. Panico.

Ammonite: Huchet (F), Johansdottir (F)