SERIE A – Empoli-Atalanta 0-2, la “Dea” vince al “Castellani” ed è pronta per la sfida contro il Napoli

Questa mattina al “Castellani” si è giocata la sfida tra l’Empoli e l’Atalanta. Gli orobici partono forte con Ederson che sfiora la rete, trova però sulla sua strada Vicario. I padroni di casa fanno fatica a costruire occasioni e il vantaggio degli ospiti è inevitabile. Lookman mette la palla al centro e Hateboer non sbaglia da pochi passi. La squadra di Gasperini ha l’occasione per raddoppiare, su rigore per il mani di Destro, ma Koopmeiners si fa ipnotizzare dal portiere dei toscani. L’Empoli ci prova con Pjaca, ma manca la precisione. Il raddoppio arriva dallo spunto di Lookman che supera Vicario. Per il resto solo gestione e Eboui segna ma era in fuorigioco. L’Atalanta si riscatta dalla sconfitta contro la Lazio e lancia la sfida al Napoli che si giocherà al “Gewiss Stadium” sabato 5 Novembre ore 18,00.

Factory della Comunicazione

EMPOLI-ATALANTA 0-2

Empoli (4-3-2-1): Vicario, Ebuehi, De Winter (11′ st Ismajli), Luperto (1′ st Walukiewicz), Cacace, Henderson (21′ st Fazzini), Marin, Bandinelli (32′ st Akpa Akpro), Bajrami, Pjaca (11′ st Cambiaghi), Destro. A disp.: Perisan, Ujkani, Lammers, Satriano, Ekong, Degli Innocenti, Stojanovic, Haas, Baldanzi, Parisi. All.: Zanetti.

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Toloi, Demiral, Scalvini (10′ st Djimsiti), Hateboer, Ederson (20′ st Malinovskyi), Koopmeiners, Maehle (44′ st Zortea), Pasalic, Lookman (43′ st Okoli), Hojlund (20′ st Zapata). A disp.: Rossi, Sportiello, Boga, Ruggeri, Soppy. All.: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 32′ Hateboer (A), 14′ st Lookman (A)

Ammoniti: De Winter (E), Destro (E), Hateboer (A)

Espulsi:

Note: Al 42′ Vicario (E) respinge un rigore a Koopmeiners (A)

A cura di Alessandro Sacco