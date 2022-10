SERIE A – Cremonese-Udinese 0-0: Alvini ferma Sottil

Non vanno oltre il pari Cremonese e Udinese. La squadra di Alvini continua a non trovare il primo successo in Serie A, mentre per l’Udinese si tratta del secondo stop consecutivo in campionato. Nel finale Cremonese graziata da Deulofeu.

Cremonese (3-4-1-2): Carnesecchi; Bianchetti, Locoshvili (85′ Vasquez), Aiwu; Sernicola, Meite (66′ Escalante), Ascacibar, Valeri (66′ Quagliata); Pickel; Okereke (85′ Ciofani), Dessers (24′ Buonaiuto).

A disposizione

Sarr, Saro, Buonaiuto, Milanese, Castagnetti, Zanimacchia, Baez, Escalante, Hendry, Quagliata, Vasquez, Tsadjout, Ciofani, Afena-Gyan, Ghiglione.

Allenatore: Alvini.

Udinese(3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra (76′ Makengo), Lovric (53′ Samardzic), Walace, Arslan (66′ Ehizibue), Udogie; Success (76′ Beto), Deulofeu.

A disposizione

Abankwah, Nestorovski, Piana, Nuytinck, Ehizibue, Makengo, Padelli, Ebosele, Samardzic, Jajalo, Beto.

Allenatore: Sottil

Arbitro: Irrati

Note: Recupero: 1′ (pt), 4′ (st) Ammoniti: Meite