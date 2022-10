PRIMAVERA 1 RISULTATI – Buon punto del Frosinone contro l’Inter. Male Milan e Bologna

Tra ieri e oggi si sono giocate le gare valevole per la decima giornata del campionato Primavera 1, in attesa del posticipo di domani tra l’Atalanta e l’Hellas Verona. Da segnalare il netto successo in trasferta della Fiorentina a Bologna per 0-3 e quella di misura della Juventus a Cesena per 1-2. Buon punto a Milano del Frosinone contro l’Inter 2-2. Il Napoli vince lo scontro salvezza contro l’Udinese. Ecco tutti i risultati.

Risultati Primavera 1

Bologna-Fiorentina 0-3 (ieri)

Cesena-Juventus 1-2 (ieri)

Inter-Frosinone 2-2 (ieri)

Napoli-Udinese 1-0 (ieri)

Empoli-Sampdoria 0-0 (ieri)

Torino-Milan 2-0 (oggi)

Cagliari-Sassuolo 4-2 (oggi)

Roma-Lecce 1-0 (oggi)

A cura di Alessandro Sacco