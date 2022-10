Papà Victor e la sua dedica speciale. Entra con la tripletta nella lista dei mostri sacri africani

Nel nome del padre. Papà Victor: «Il mio modo di esultare è tutto per mia figlia. Quella lettera che disegno con le dita è sempre dedicata a lei».

Bello, davvero. Molto più dei 7 gol realizzati in campionato, 8 contando anche la Champions, e delle pillole statistiche venute fuori dopo la partita del Maradona: quella di Osimhen, infatti, è la prima tripletta nigeriana nella storia della Serie A e la quinta di un calciatore africano: prima di lui ci erano riusciti Weah, Mboma, Salah e Keita Baldé. Quella di Momo, guarda caso, con la maglia della Roma di Spalletti. Proprio l’allenatore che da poco più d’un anno lavora con questo giovane ciclone con il fisico bestiale. «Voglio sfruttare al meglio tutta la fiducia che mi stanno dando l’allenatore e la squadra». L’idea è che in questo periodo, quello seguito all’infortunio che gli ha fatto perdere un mesetto e 6 partite, anche lui creda in se stesso come mai: gioca con la solita aggressività ma anche con estrema lucidità e leggerezza. È più efficace e spensierato, nonostante la meravigliosa ossessione per il gol e la lotta costante e irriducibile su ogni pallone. Fonte: Cds