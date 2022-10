Meret chiude la porta, parate determinanti contro il Sassuolo

Il Napoli ha battuto il Sassuolo per 4-0 ieri al Maradona, anche grazie alla porta azzurra che è rimasta inviolata, con Meret che si è confermato ancora fondamentale. “Chiude la porta Meret, un paio di parate determinanti, sia nel primo che nel secondo tempo contro il Sassuolo, un altro clean-sheet in campionato, il quinto (in totale il settimo stagionale con i due in Champions League nella doppia sfida contro i Rangers chiusa con due successi per 3-0). «Nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, meglio del secondo ma abbiamo perso palla un paio di volte concedendo occasioni che si potevano evitare. E poi nella ripresa ci siamo abbassati un po’ troppo e potevamo fare più attenzione», ha detto spiegando l’importanza di non incassare reti. «Non prendere gol ci dà fiducia, averne fatti quattro è una grande cosa facendoci continuare al meglio il nostro cammino», ha spiegato nel dopo partita a Dazn”. Il Mattino

