La celebrazione – I figli di Diego non gradiscono. Stasera sit-in per DIOS dei rappresentati della Curva B

Oggi Maradona avrebbe compiuto 62 anni e sarebbe stato orgoglioso del Napoli primo in classifica. Ieri prima dell’inizio della partita col Sassuolo è stato celebrato nello stadio che porta il suo nome con un momento di affettuoso ricordo organizzato da Stefano Ceci alla presenza di tantissimi ex compagni e dei bambini di alcuni istituti scolastici di Caivano e Rione Sanità. Accanto alla sua statua, tra i presenti gli ex De Napoli, Bagni, Zola, lo storico massaggiatore Carmando, per il Napoli a ricevere un cadeau che riprendeva fedelmente il calcio del piede di Maradona il vicepresidente Edo De Laurentiis. Ha partecipato all’evento anche il cantante Clementino. Il ricordo di Diego è proseguito anche in serata con gli ex compagni che hanno ricevuto un premio in una nota villa della città. Oggi nel primo pomeriggio verrà presentata ai Quartieri Spagnoli una gigantografia del suo piede in 3D attraverso un QR Code , stasera i tifosi si sono dati appuntamento all’esterno della Curva B . Tante iniziative tra ieri e oggi che non sono piaciute ai figli di Diego che in un comunicato congiunto hanno scritto: «Purtroppo ci sono personaggi che non smettono di voler approfittare e sfruttare indebitamente l’immagine e il nome di nostro padre».

Fonte: CdS