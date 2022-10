Kvaratskhelia ha portato la Georgia al Maradona

Kvicha Kvaratskhelia non è soltanto l’idolo di Napoli, ma lo è anche della Georgia intera. In occasione della partita di campionato tra Napoli e Sassuolo andata in scena ieri pomeriggio al Maradona, un numero consistente di tifosi georgiani ha assistito da vicino il campione con il 77 sulle spalle. Autore di un gol e 2 assist, stato di forma straordinario per l’esterno offensivo azzurro. Presenti anche tanti coreani a supporto del loro idolo, Kim Min-Jae. Il difensore ex Fenerbahce è un altro grande protagonista di questo super avvio di stagione.

Factory della Comunicazione

A tal proposito, l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha dedicato un estratto a Kim e Kvaratskhelia.

Di seguito quanto riportato dal quotidiano sportivo:

Due assist e un gol sotto la Curva A dove a tifare per lui c’era una macchia biancorossa nell’anello inferiore. Tantissimi tifosi georgiani hanno accompagnato le magie del talento azzurro che a fine gara si è avvicinato ringraziandoli col lancio classico della maglietta. Gentile omaggio per la passione di una delegazione di tifosi appartenenti alla parrocchia di St llia di Borjomi, cittadina di diecimila abitanti famosa per la produzione di acque minerali.

In ogni partita del Napoli sono centinaia i tifosi georgiani che esibiscono fieri sciarpe e bandiere del proprio paese. Tantissimi ad esempio erano presenti a Firenze e Roma. Stavolta a loro è stato dedicato uno spicchio del settore inferiore della Curva A che hanno occupato con orgoglio e felicità festeggiando assieme ai napoletani per la rete di KK e per tutte le altre giocate del 77 azzurro. Georgiani ma anche coreani al seguito del Napoli, tanti erano presenti sugli spalti con la maglia del loro idolo, Kim. La 3 dietro la schiena e l’orgoglio, come per i georgiani, di poter ammirare il loro idolo che così bene sta facendo in un campionato prestigioso e complesso come quello italiano.

Fonte: Corriere dello Sport