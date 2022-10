Kvara, il re degli assist, è uno che “non passa la palla”!

Beh, per essere uno arrivato qui in Italia con la fama di dribblomane restio a passare la palla…si direbbe che qualcosa non torna. Infatti, “Kvara non passa la palla“: è stata questa una delle sentenze degli esperti pallonari quando Khvicha Kvaratskhelia è stato acquistato dal Napoli (ed anche dopo). Ebbene, al momento, il georgiano partenopeo è primo in classifica nella speciale graduatoria degli assist in Serie A. Caratteristica, quella di favorire i compagni, certificata e confermata anche ieri con i due palloni serviti ad Osimhen. L’attaccante azzurro è salito a quota 7 scavalcando Deulofeu che al momento è fermo a 6. Oltre ai 7 assist vincenti (anche se la Lega gliene riconosce qualcuno in meno) vanno poi considerati anche i tre che ha servito in Champions: uno contro il Liverpool e gli altri due nelle scampagnate contro l’Ajax.

