Jurgen Klopp (all. Liverpool): “Il Napoli? Anche se non siamo al top, è una partita che non va sottovalutata”

Per il Liverpool non è un momento facile, soprattutto in Premier League, avendo perso contro il Nottingham Forrest e il Leeds. Martedì ci sarà la sfida interna contro il Napoli per il girone A di Champions League. In conferenza stampa le parole del tecnico dei “reds” Jurgen Kloop. “Non abbiamo scuse, ma dobbiamo fare i conti da inizio anno con tanti calciatori infortunati o non al massimo della condizione. Anche per questo non riesco a gestire le nostre energie. La partita con il Napoli è già alle porte, giochiamo in casa e contro una squadra forte, non possiamo pensare di sottovalutarla anche se siamo già qualificati agli Ottavi di Champions: ci servono nuove energie, poi avremo il Tottenham in trasferta e dovremo continuare a lottare con le forze che abbiamo”.

