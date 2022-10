Juan Jesus: “Oggi tutti supereroi. Non gli Avengers, non gli X-Men, direi gli Osi-Men”

Sui social è esplosa la gioia degli azzurri dopo la vittoria di ieri contro il Sassuolo per 4-0, ed anche Juan Jesus ha voluto evidenziare la sua felicità, come scrive oggi Il Mattino Grande gioia di Juan Jesus per il 4-0 del Napoli al Sassuolo. «Oggi tutti supereroi. Non gli Avengers, non gli X-Men, direi gli Osi-Men! Super Victor Osimhen», il post sui social del difensore brasiliano schierato titolare al fianco del sudcoreano Kim. Napoli che ha concesso qualcosa di più rispetto al solito come numero di occasioni ma contro il Sassuolo comunque è arrivata una vittoria con zero gol al passivo, la seconda consecutiva in campionato senza incassare reti dopo quella all’Olimpico contro la Roma. Oltre al super attacco il Napoli sta brillando anche per compattezza difensiva: 9 i gol subiti in 12 partite di campionato e 4 in cinque di Champions League, 13 in totale.

