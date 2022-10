Il nostro cuore per Diego, per chi non se ne è mai andato

Il nostro cuore per Diego il 30 ottobre. Il nostro cuore per Maradona, che avrebbe compiuto 62 anni se non fosse stato strappato alla vita più dall’assurda incuria dei medici (e dalla carente assistenza dei familiari) che da un destino crudele. Ci siamo detti in questi quasi due anni vissuti senza Diego, parliamo solo della sua presenza fisica, che forse Dio, El Barba come lo chiamava, lo aveva salvato in momenti più tragici. A Capodanno 2000 era praticamente morto a Punta del Este, angolo da sogno dell’Uruguay, quasi stroncato dalla droga e dall’alcol, da quegli abusi che erano diventati sempre più forti. Sembrava che avesse faticosamente raggiunto un equilibrio e invece era stato abbandonato a se stesso, inconsapevolmente spinto verso il baratro. Ma Diego resta Diego. Con quella gioia che aveva saputo regalare alla gente di Napoli negli anni degli scudetti, della Coppa Uefa, della Coppa Italia e della Supercoppa. Ecco perché lui da qui non se n’è mai andato. Ci fa compagnia. E adesso ci sono quei ragazzi in maglia azzurra che sognano di dedicargli uno scudetto dopo un’attesa lunga oltre trent’anni.

