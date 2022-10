Higuain a Espn: «Napoli aiuterà Simeone come ha fatto con me»

Da un 9 all’altro, anche se sulla maglia di Giovanni Simeone c’è il numero 18. Il Maradona ha trovato un attaccante argentino che fa gol, l’ultimo era stato Gonzalo Higuain che ha promosso l’attuale attaccante azzurro: «L’ho seguito anche negli anni scorsi, come a Verona dove ha fatto molto bene. Lavorava tanto, segnava tanto. Ma ora a Napoli è cresciuto ancora di più nel gioco che fa. È più completo di quando lo affrontavo io in campo» le sue parole. «Sta facendo molto bene, ha una media gol fantastica, la migliore della squadra, e mi sta sorprendendo. Lo ammiro: molti parlano di voler crescere e migliorare, lui lo sta facendo, migliorando i punti deboli e le migliori virtù» ha detto Higuain a Espn. «Per me ha ancora potenziale per crescere, è giovane e gioca in una squadra che lo aiuterà come ha aiutato me. Ha migliorato il suo gioco anche perché il Napoli sta facendo una grande stagione tra campionato e Champions».

Fonte: Mattino.it