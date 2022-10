Giannina Maradona: “Buon compleanno all’AMORE in persona”

In quello che sarebbe stato il giorno del suo 62esimo compleanno, Diego Armando Maradona viene ricordato da tutto il mondo, ma anche e soprattutto dalla figlia Giannina. “Ti sentiremo sempre, una strega, una città, un re, un pon pon e un colore… ” Grazie per loro, grazie per tutte quelle che abbiamo passato insieme che ci hanno dato la forza che sentiamo oggi, il pioniere di trasformare ogni momento in una canzone! Per sempre insieme, in ogni ricordo che fa battere il mio cuore! Buon compleanno all’AMORE in persona, il mio complice di vita, il mio migliore amico e il miglior BABU del mondo! TI AMO PA, il nostro è per sempre!”, scrive su Instagram Giannina, figlia di Diego Armando Maradona.

