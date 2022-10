Carannante: “Il nostro Maradona è indimenticabile e lo sarà sempre”

Antonio Carannante, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport LIve della domenica.

“Il nostro Maradona è indimenticabile e lo sarà sempre. Ci manca, come uomo innanzitutto, ma è sempre nel nostro cuore. Il Napoli lo sta onorando a dovere, è stato bellissimo ieri allo stadio vedere di nuovo il sold out, tante persone. Devo dire che questa splendida squadra merita ampiamente questo seguito, è trascinante, spettacolare, ha una facilità di andare in gol impressionante, basti pensare che ha uno come Simeone in panchina, ma chi ce l’ha uno come lui? Le insidie e le pressioni? Vedremo, il campionato è lungo. Di certo questo Napoli è forte e bisogna fare i complimenti alla dirigenza che ha scoperto calciatori straordinari. Kim, per esempio, ha sostituito benissimo Koulibaly. Elogi obbligatori anche per Spalletti. Questo Napoli può tenere fino alla fine, è quello che spero perchè oi tifosi meritano di nuovo grandi gioie”.